San Suu Kyi ha ottenuto una grazia parziale

(Di martedì 1 agosto 2023) La leader dell’opposizione birmana e Premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, in stato di arresto da quando fu defenestrata da un colpo di stato nel febbraio 2021, Aung San Suu Kyi, hauna. La leader è statata nell’ambito di un’amnistia decretata dalla giunta militare e di cui beneficeranno oltre 7.000 prigionieri, amnistia decisa in occasione della Quaresima buddista. Lariguarda 5 delle 19 condanne a carico di Aung San Suu Kyi. Non è chiaro quando la leader dell’opposizione birmana sarà rilasciata San Suu Kyi, 78 anni, era stata condannata a 33 anni di carcere per una serie di accuse tra cui corruzione, possesso di walkie-talkie illegali e mancato rispetto delle restrizioni anti Covid. Lariguarda cinque delle 19 condanne a suo carico ...

Myanmar, grazia parziale per Aung San Suu Kyi Adnkronos

