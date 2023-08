San Siro muore | la sconfitta di Milano

Leggi su panorama

(Di martedì 1 agosto 2023) Sane la politica milanese si sbriciola in mille pezzi per interrogarsi sul perché la partita più delicata per il futuro dello stadio icona disia stata persa. San. Non subito. Vivrà giorni e notti di gloria nei prossimi anni: una finale di Champions League nel 2026 o 2027 e le cerimonie dei Giochi invernali. Saranno l'ultimo miglio, poi il vuoto. Milan e Inter si sono stancate d'aspettare e ormai puntano con decisione al di là dei confini cittadini. Cardinale ha addirittura già messo le mani sull'area di San Donato Milanese dove vuole costruire la casa del suo Milan mentre gli uomini di Zhang hanno opzionato Rozzano e si sono dati meno di un anno per presentare un progetto di fattibilità. Il tempo è scaduto, le luci si spegneranno e poi ci sarà il vuoto. L'annuncio da ...