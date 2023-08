San Marino | colpo Dalla Valle | eliminato il n 1 Muller

Si allarga la pattuglia di giocatori italiani al secondo turno della 30ª edizione degli Internazionali di TennisOpen, da quest'anno promossi a Challenger ATP 125 (montepremi 145.000), in svolgimento sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Dopo le affermazioni lunedì di ...Si allarga la pattuglia di giocatori italiani al secondo turno della 30ª edizione degli Internazionali di TennisOpen, da quest'anno promossi a Challenger ATP 125 (montepremi 145.000), in svolgimento sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Dopo le affermazioni lunedì di ...... Rimini,, Sammaurese e Correggese. Proprio con i biancorossi aveva iniziato la stagione 2021/2022 dopo il passaggio di proprietà e l'acquisizione da parte della società del presidente ...

Giovane cade dalla moto sulla Consolare per San Marino e muore. Aveva 34 anni Corriere Romagna

I Due euro fanno parte della importante “famiglia” o gruppo di emissioni comunitarie, oramai note in quanto attive e diffuse in tutti i paesi dell’Unione Europea che hanno scelto e sono stati approvat ...San Martino Valle Caudina. Grande appuntamento con il cinema d'autore: da domani, 2 agosto, ore 21:00, avrà inizio la II edizione della rassegna San Martino Film Festival, presso il villino di Carlo D ...