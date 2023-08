Samuele Bersani sui trapper | “Senza autotune colano a picco” La risposta di Sfera Ebbasta

è entrato nel flusso di critiche e lamentele che hanno investito il mondo della musica trap nostrana negli ultimi giorni, quello, cioè, sull'uso dell'autotune, prendendo una netta ...L'ultima polemica strisciante riguarda due cantanti di generazioni diverse, cioèe Sfera Ebbasta , anche se a dire il vero nessuno dei due ha fatto nomi, ma solo allusioni. Cosa ha ...Messa da parte la faida tra Paolo Meneguzzi e J - Ax , secondo capitolo della stagione dei dissing rap dopo Salmo vs Luchè, è il tempo in cuirisponde a Sfera Ebbasta . Il trapper si ...Sfera Ebbasta ha deciso di rispondere a Samuele Bersani dopo le numerose critiche ricevute per l'abuso di autotune nelle sue ...Arriva la critica di un famoso cantante contro un rapper che spacca le classifiche. Quel video non gli è andato giù ...