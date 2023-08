Samuele Bersani risponde a Sfera Ebbasta sull’autotune | lo scontro è iniziato

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 agosto 2023) Come volevasi dimostrare, quella tra il cantautore bolognese e il trapper di Cinisello Balsamo è il nuovo. Messa da parte la faida tra Paolo Meneguzzi e J-Ax, secondo capitolo della stagione dei dissing rap dopo Salmo vs Luchè, è il tempo in cui. Il trapper si è visibilmente offeso per la frecciatina di qualche giorno fa: la voce di Spaccacuore aveva pubblicato un post in cui scherzava su un video che mostrava Gionata Boschetti cantare senza autotune, con risultati oggettivamente imbarazzanti. I fan di entrambi gli artisti attendevano con ansia una replica da parte del trapper di Rockstar, e in effettinon è rimasto in silenzio. Nella consueta tendenza social, dove qualsiasi critica ...