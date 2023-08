Sampdoria | niente penalizzazione per gli stipendi | archiviato il deferimento

Commenta per primo Lacomincierà il prossimo campionato con due punti di penalizzazione per il mancato pagamento dell'Inps e dell'Irpef entro i termini previsti. Però, per i blucerchiati non ci saranno altre ...da fare per la, Roberto Soriano non tornerà a Genova. Il centrocampista era rimasto svincolato dallo scorso luglio ed è alla ricerca di un nuovo club che pare possa essere proprio il ...Un'operazione a costo zero che l'exha fortemente voluto sin dal primo istante: 'Se ... 'Venire a Parigi è stato un passo indietro No, per. Il Psg come l'Inter ha giocato una finale ...Calciomercato Sampdoria, che vede sfumare un obbiettivo: Facundo Gonzalez passa alla Juventus che lo girerà in prestito alla Salernitana. La Sampdoria dovrà ...ddd La Sampdoria come la Reggina Da non credere. Soprattutto se le perplessità arrivano dal Palazzo del potere. Un potere che si è messo di traverso da qual ...