Sampdoria | Gabbiadini saluta | “Voglio solo dire grazie | per l’affetto e…”

Un'altra rottura di una romantica storia d'amore sconvolge il calcio italiano, con Manoloche lascia ladopo la retrocessione in Serie B.Commenta per primo Dopo Manolo, un altro giocatore dellapotrebbe a breve salutare Genova e il club blucerchiato. Si tratta di Bartosz Bereszynski , terzino della nazionale polacca presente anche agli ultimi ...SABATO 29 LUGLIO 23.11 - Manololascia lae l'Italia. L'attaccante classe 1991 ex Juventus e Napoli va a giocare negli Emirati Arabi Uniti all'Al - Nasr , che in questo mercato ...

Un altro giocatore italiano saluta il nostro campionato e va a giocare per gli sceicchi, ecco di chi si tratta ...La Sampdoria saluta Manolo Gabbiadini. L'attaccante di Calcinate lascia il calcio italiano e approda negli Emirati Arabi firmando un contratto con l'Al-Nasr. Il calciatore ...