Sampdoria | archiviato il secondo deferimento | si resta sul -2

(Di martedì 1 agosto 2023) Una buona notizia per lain un’estate difficile, già condizionata dal -2 comminato per il mancato versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Adesso però arriva la notizia che è statoildella società relativo al ritardo dei pagamenti degli stipendi del trimestre gennaio-marzo 2023 che doveva essere fatto entro lo scorso 30 maggio, il giorno in cui arrivò il via libera da parte dell’ormai ex proprietario del Doria Massimo Ferrero per l’aumento di capitale da parte dei nuovi azionisti di maggioranza Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Le memorie difensive sono state accolte e di conseguenza la Samp può tirare un sospiro di sollievo insieme ai suoi tifosi. La tifoseria intanto ha raggiunto quota 12.000 abbonati per la prossima stagione di Serie B. ...