Samardciz-Inter | affare fatto Fallito il primo assalto a Scamacca

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 agosto 2023) Sono ore caldissime in casa nerazzurra per portare a termine le ultime operazioni di mercato. Manca solo la firma per ufficializzare l’acquisto del centrocampista croato Lazar, che arriverà dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto, mentre bisognerà ancora attendere sul fronte attaccante, visto che Gianluca, l’obiettivo numero uno, il West Ham fa ancora un po’ di resistenza.ALL’: I DETTAGLI DELL’ OPERAZIONE Con il croato l’completa cosi un centrocampo di altissimo livello e soprattutto dotato di una certa propensione alla fase realizzative. L’ ultimo arrivato alla corte di Inzaghi sbarcherà a Milano nelle prossime ore, quando cioèe Udinese avranno definitivo gli ultimi dettagli. L’ operazione si chiuderà sui 25 milioni, ...