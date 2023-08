Salernitana | Costil | «Non vedo l’ora di giocare in questo stadio»

(Di martedì 1 agosto 2023) Le parole di Benoit, nuovo portiere della: «Conosco bene Ochoa e sono felice di poter lavorare con lui» Laha presentato in conferenza stampa il nuovo portiere Benoit. Di seguito le sue parole.– «Conosco la città di già da vent’anni, inoltre il mister mi ha parlato molto bene dell’ambiente e del calore della tifoseria, nondinel nostro. La mia ambizione è quella di confrontarmi con un nuovo campionato, sono da sempre un fan della Serie A, e voglio aiutare la squadra a fare una grande stagione per ottenere la salvezza il prima possibile. Conosco bene Ochoa e sono felice di poter lavorare con lui». IDOLI – «Tanti portieri importanti hanno giocato in ...

La presentazione di Benoit Costil, nuovo portiere della Salernitana arrivato dopo l'ultima esperienza al Lille, è stata l'occasione per il ds Morgan De Sanctis per fare il punto della situazione.

