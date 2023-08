Sale l’occupazione | +82 mila lavoratori a giugno Tutti i dati Istat

(Di martedì 1 agosto 2023) Da maggio a2023 il saldo tra chi ha trovato lavoro e chi lo ha perso è positivo. Le rilevazionievidenziano un aumento delpari a 82unità, corrispondenti a un incremento relativo dello 0,3%. Il miglioramento, che porta il tasso di occupazione complessivo al 61,5% (+0,2 punti) si registra per tutte le categorie meno che per gli autonomi. Guardando al miglioramento annuale,2023 supera2022 di 385unità (1,7%), «per effetto – spiega l’– dell’aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi che ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine». L’unica fascia d’età dove non si registra un aumento diè quella dei 35-49enni, ma solo per questioni ...

