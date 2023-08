Salario minimo | Scotto Pd | ' La battaglia non è persa | il governo è in cortocircuito'

(Di martedì 1 agosto 2023) Arturo, capogruppo Pd alla Commissione Lavoro, è stato intervistato da Umberto de Giovannangeli per l'Unità. Una lunga intervista in cui l'esponente dem parla anche dellaper il ...

approfondimento Fine vita, Marco Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, le posizioni dei partiti nei programmi ...Una lunga intervista in cui l'esponente dem parla anche della battaglia per il. " La battaglia sulnon è persa. Siamo solo all'inizio. I numeri in Parlamento sono quelli ...Quanto al dibattito politico sul, Zangrillo ha detto di condividere "il contenuto della direttiva europea. Quel documento invita i Paesi dell'Unione a sviluppare la contrattazione ...

L'appello per il salario minimo di Filippo Locantore, attore in tv e vigilante a 5 euro lordi all'ora AGI - Agenzia Italia

Il leader di Italia viva in versione timoniere della Meloni. "Vediamo se è seria. E sferza l'alleato: "Mi scappa da ridere..." ...Lui continua a smentire. Ma gli indizi di un avvicinamento di Iv al governo sono alla luce del sole. Anzi del Twiga. Dalla battaglia contro la carne sintetica alla commissione d’inchiesta sul Covid, f ...