Sabatini a CM | 'Lukaku o Vlahovic? Nove domande e nove risposte sull'affare dell'estate'

Romelu© LaPresse - Calciomercato.itLo sostiene Sandro, che spiega come l'Inter, conoscendo, avrebbe dovuto agire diversamente per tutelarsi e per non rimanere spiazzata dal ...E neppure di Dzeko o… Cuadrado, anche se non piace ai nerazzurri duri e puri, darà qualcosa in più di Bellanova. Ecco l'unico upgrade . Però Inzaghi accontenta Zhang più giornalisti&...A commentare quanto accaduto relativamente al centravanti belga è stato a TMW Radio , Walter, storico dirigente sportivo. "Se mi è mai capitato un giocatore che si comportasse come...I club studiano un'operazione allargata con dentro Vlahovic. L'Inter intanto vira su Scamacca London Calling e i club italiani sono pronti a rispondere yes all'opportunità di pescare dalla City i loro ...Il giornalista Sandro Sabatini sostiene che finora i nerazzurri si siano depotenziati rispetto alla passata stagione. Sandro Sabatini su Calciomercato.com ha criticato il mercato dell’Inter. “Sull’Int ...