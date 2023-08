Rugby | il ranking mondiale aggiornato | gli All Blacks salgono al secondo posto

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel weekend si è conclusa la TheChampionship, mentre con Scozia-Italia sono iniziati i test match estivi in vista dei Mondiali. E, così, a conclusione del torneo downunder andiamo a vedere come è cambiato ilprima di una caldissima estate ovale che ci porterà ai Mondiali. Non cambia la classifica in vetta, con l’Irlanda che si conferma al primoa 91,82 punti, seguita però dalla Nuova Zelanda che con tre vittorie su tre nellaChampionship sale a 90,77 punti. Scende, così, all’ultimo gradino del podio la Francia che mantiene i 90,47 punti davanti al Sudafrica che ha 88,36 punti. Si conferma al quintodella Scozia che batte l’Italia e ha 82,77 punti, mentre l’Inghilterra è sempre sesta con 82,12 punti. Settimo ...

Hooker Rob Herring insists Ireland are not feeling any added pressure with their world number one status as the squad prepare for the Rugby World Cup.The All Blacks have climbed above France to second place in the world rankings after their impressive Bledisloe Cup win over the Wallabies on Saturday.