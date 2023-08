Rosa Chemical a Giffoni 2023 | Il mio regista preferito è Christopher Nolan

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 agosto 2023) Intervista a: scopriamo il lato cinefilo del rapper, che amae Aldo Giovanni e Giacomo. E vorrebbe scrivere una colonna sonora.è stata una delle rivelazioni di Sanremo: con la canzone Made in Italy si è fatto conoscere dal pubblico di tutta Italia. Anche grazie al bacio con Fedez, certo, ma soprattutto per il look che non passa inosservato e lo spirito irriverente. Ospite aper un concerto, abbiamo incontrato il rapper (nome all'anagrafe Manuel Franco Rocati) e cercato di scoprire il suo lato cinefilo. Che film guarda? La risposta è complessa: "Ci sono i film che guardo per dormire, principalmente commedie. Mi piace Adam ...