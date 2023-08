Rogo di Ciampino | diossina alle stelle | Legambiente presenta una denuncia in Procura

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 agosto 2023) Dopo l’incendio che per ore è divampato nel deposito rifiuti diporte della Capitale, arrivano i risultati delle analisi Arpa a certificare una presenza di diossine 123 volte superiori ai livelli possibili indicati dall’OMS. Secondo i dati pubblicati dell’ultima edizione del Rapporto Ecomafia 2023 di, si tratta del 145° episodio simile negli ultimi 10 anni nel Lazio, quarta peggior Regione per numero di roghi in impianti di trattamento dei rifiuti. “Siamo di fronte all’ennesimo disastro nel ciclo dei rifiuti, con diossinee giornate intere di esposizione per la cittadinanza di un intero quadrante – commenta Roberto Scacchi presidente diLazio -, l’allarme adesso rientrerà, la nube si dirada e le diossine torneranno nei valori consentiti ...