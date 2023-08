Rocca Priora ha lanciato il 30 Luglio 2023 con un’open day la nuova gestione del polo natatorio di Via dell’Arenatura Ecco “The Volume” | un universo di benessere

... Sindaco di Genzano Sandro Runieri, Sindaco diSanto Stefano Riccardo Varone, Sindaco di Monterotondo Fiorenzo De Simone, Sindaco di Vicovaro Anna Gentili, Sindaca diFrancesca ...Estratto dell'articolo di M. C. per 'la Repubblica - Edizione Roma' omicidio di Petrit Caka aUna finta rapina per nascondere l'omicidio su commissione. A ordinare la morte del 49enne albanese Petrit Caka, ucciso a coltellate lo scorso ...Per questo è stata arrestata con l'accusa di essere stata la mandante dell'omicidio di Petrit Caka, il 49enne albanese trovato morto in casa lo scorso 13 dicembre a, piccolo centro dei ...

Rocca Priora RDP, rosa più o meno ultimata: pioggia di conferme al Montefiore Gazzetta Regionale

Dopo una lunga sessione di nuovi acquisti, il club rossoblù prolunga il rapporto con diversi elementi della scorsa stagione ...Voci dal Parco, l'ormai tradizionale appuntamento al Santuario della Rocca, offre quest'anno divertimento per tutti i gusti: dalle commedie dialettali ai concerti, fino alla celebrazione della BV dell ...