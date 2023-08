Risolvere errore Monitor PC Out Of Range sullo schermo del PC

Leggi su navigaweb

(Di martedì 1 agosto 2023) Smanettando con il nostropuò capitare di imbattersi nell'"Input Signal Out of" o simili; questoviene visualizzato per mancanza di compatibilità tra la risoluzione e la frequenza d'aggiornamento in uscita dalla scheda video, in particolare quando connettiamo un vecchioo un televisore di qualche anno fa. Di solito la scheda video rimedia subito adattando la risoluzione e la frequenza d'aggiornamento affinché venga visualizzato tutto correttamente: il fastidio quindi è legato solo all'avvio del computer, con uno sfarfallamento di qualche secondo. Nei casi più gravi l'rimane impressoe non è possibile continuare a lavorare sul PC per undi allineamento tra la sorgente ...