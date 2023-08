Ripescaggi in Serie B | l’esito del ricorso presentato dalla Spal

(Di martedì 1 agosto 2023) E’ stato dichiarato inammissione ilin riferimento alle riammissioni al campionato diB. L’ultima assemblea per il torneo cadetto ha confermato la volontà di partire regolarmente nelle date previste e con il format a 20 squadre. Nel frattempo continua la ‘battaglia’ delle squadre retrocesse. Il Collegio di garanzia del Coni ha esaminato ildella società estense contro la Figc, la LegaB e il Perugia in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento dello scorso 24 luglio in cui veniva sancita la riammissione in B della squadra umbra. Lachiedeva di riesaminare tutta la documentazione, puntando sulla presunta irregolartità sulle dotazioni dello stadio Curi. Gli umbri sono in attesa della ...

... allestire una corazzata per laD e, al tempo stesso, nel caso ci fossero sviluppi positivi sul ripescaggio avere comunque una rosa pronta per affrontare laC. TemiLaB ......30) al Necchi Balloni di Forte dei Marmi contro la locale formazione diD del Real Forte ...al 3 o più facilmente al 10 settembre a causa delle ben note vicende legate a ricorsi e, ma è ...... almeno sulla carta, le teste dipotrebbero essere distribuite in più gruppi. Arriva l'ufficialità: i bianconeri non si iscrivono, riaperto il discorsoLa società affiliata alla ...“Spal, ricorso inammissibile per il Coni ma il Perugia non può stare tranquillo”, titola la rosea. Inammissibile.Riguardo il Palermo, una possibile ipotesi è l'anticipo di venerdì 18 agosto a Bari contro il Bari e sarebbe questa la sfida inaugurale del torneo. Nella seconda giornata, i rosanero affronteranno in ...