Rione Trevi – Bambino smarrito tra la folla ritrovato dalla Polizia

(Di martedì 1 agosto 2023) È stato un attimo ed una coppia di turisti ha perso di vista il loro figlio di appena 9 anni, tra le tante persone che stavano ammirando la fontana di. L’allarme è scattato subito ed in tempo reale la foto delè arrivata sugli smartphone di tutte le Forze dell’Ordine che operavano in quel momento nel centro storico. Sono stati i poliziotti della Sezione Volanti ad effettuare l’intervento risolutivo anche grazie alla solerzia di una commerciante: il, infatti, si era rifugiato in un negozio di corso Vittorio Emanuele II. Gli agenti hanno subito confermato alla mamma di averilche ha poi raggiunto e, finalmente, riabbracciato. (Zap/ Dire)