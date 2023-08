Rinnovo Osimhen | il nodo è la clausola | le ultime

(Di martedì 1 agosto 2023) Tiene banco in casa Napoli ildie nonostante il nigeriano ha ribadito di voler restare non c’è l’accordo sullaTiene banco in casa Napoli ildie nonostante il nigeriano ha ribadito di voler restare non c’è l’accordo sulla. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli agenti dell’attaccante non vogliono una cifra oltre i 110 milioni mentre gli azzurri vorrebbero metterla a 160. Si tratta a oltranza con l’entourage in ritiro per provare a chiudere l’accordo.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno,è in mezzo ai due fuochi: è arrivato domenica nel tardo pomeriggio, se ne è andato poco prima di pranzo, si è sfiorato con De Laurentiis per argomentare ancora ma superficialmente deldi: ciò che si sono ...Di spalla ildi: 'Il Napoli insiste: clausola di 160 milioni. Victor: no, 110. Ma il sì arriverà'. E ancora Kane: 'Bayern a Londra. È un super colpo all'ultimo milione'.

Napoli-Osimhen, niente incontro per il rinnovo: le news di calciomercato Sky Sport

La storia per il rinnovo di contratto di Osimhen è complessa, lunga, va avanti da diversi mesi ma nonostante le difficoltà sembra che la direzione sia quella del rinnovo. Come scrive il Corriere del ...Inviato a Castel di Sangro Non c'è pace tra gli ulivi. O se preferite tra gli aceri e le querce delle montagne abruzzesi. Mentre tutto sembrava fatto per la permanenza e il rinnovo ...