Rimborsi sanitari - truffa per dieci anni | sequestrati 141mila euro a ex bancaria

La donna lavorava a Tuoro, secondo la Finanza truccava ricevute e lettere di dimissioni per ottenere rimborsi dal Fondo integrativo della sua banca ...Denunciata una ex dipendente di banca di Tuoro sul Trasimeno. Per dieci anni avrebbe falsificato documenti sanitari. Il denaro è stato sequestrato su disposizione della Procura di Perugia ...