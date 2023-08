Riforma entro il 2024 oppure il governo fallisce ???????Autonomia | l' aut aut di Zaia a Meloni & Company

(Di martedì 1 agosto 2023) L’avvertimento è chiaro e arriva da un presidente di Regione del Carroccio. "Se l'non arrivasse nella tempistica delvorrebbe dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma nonla Lega,il. Se non ci credi, non li firmi questi obiettivi. La Lega non può considerarlo un ‘di cui’. Sull'c'è un progetto chiaro, abbiamo firmato un contratto e va rispettato". Segui su affaritaliani.it

Zaia sfida Meloni: riforma entro il 2024 o il governo fallisce Avvenire

L'Inps, a fine agosto, invierà altri 80 mila sms per comunicare la sospensione del reddito di cittadinanza. E da Fratelli d'Italia assicurano: "Bisogna tornare a una politica attiva del lavoro" ...Il presidente del Veneto ha spiegato che la riforma "è nel programma di governo. Non farla significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci".