Riforma degli istituti tecnici e professionali | si parte nel 2024-25 Valditara | “Obiettivo è dare una formazione di qualità ai giovani legate a concrete opportunità di lavoro”

(Di martedì 1 agosto 2023) Alla luce dei dati Invalsi che evidenziano un divario significativo tra Nord e Sud nei livelli di apprendimento, il Ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe, in un'intervista a Italia Oggi, ha delineato i piani per l'avvio del prossimo anno scolastico, focalizzandosi sulla riduzione di queste differenze. L'articolo .

La riforma della giustizia e la giustizia reale: tutto risolto Il Fatto Quotidiano

Si tratta di una riforma complessiva e strutturale per tutto il territorio ... Ma anche «realizzando il Registro Elettronico Nazionale degli operatori, intervenendo sul sistema del trasporto pubblico ...In Portomaggiore aprirà il Cau, Centro di assistenza e urgenza. Roberto Badolato e Chiara Scaramagli esprimono preoccupazione per la mancanza di personale sanitario e di macchinari. La riforma sanitar ...