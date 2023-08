Rifiuti e affidamento | nuovo sì Consiglio ma l’opposizione si rivolge all’Antitrust Video

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Uncomunale da “sciogliete le righe” più di ogni altra seduta, quello tenutosi questa mattina a Palazzo di città, sempre in seconda convocazione per approvare una serie di provvedimenti contabili e non solo. La maggioranza già notoriamente “distratta” in Aula e puntualmente assente in prima convocazione, è riuscita con appena 13 voti favorevoli a far licenziare gli equilibri e l’assestamento di bilancio e con 14 il regolamento per il Piano del verde, dopo due flop consecutivi per la mancanza di alcuni pareri. Ma sono soprattutto le spese comunali e la messa in moto della nuova società pubblico-misto (Grande srl) a tenere banco in Aula con le vibranti proteste, inascolate, dei consiglieri di opposizione presenti. Da un lato Dino Preziosi, Nicola Giordano, Amalio Santoro, Nando Picariello ed Alessandra Iannuzzi cercano di accendere i ...