Ridimensionare il reddito di cittadinanza era doveroso | ora non bisogna cedere alla piazza

(Di martedì 1 agosto 2023) La scelta del governo diildiha acceso un nuovo fronte di conflitto sociale. Da un lato, gli ex percettori – che hanno ricevuto via sms la notizia della fine del sussidio – ne reclamano il ripristino. Dall’altro i sindaci, a cui la nuova disciplina affida la gestione dello strumento, lamentano di non essere in grado di occuparsene. Il governo farebbe bene a tenere duro. Ci sono vari aspetti da considerare. Alcuni sono di puro folklore: la polemica sull’sms lascia il tempo che trova. Se la notizia fosse stata trasmessa per raccomandata sarebbe cambiato qualcosa? Purtroppo non esiste alcun modo per indorare la pillola e nessuno si nasconde che si tratti di una decisione difficile. Tuttavia, e qui arriviamo al secondo punto, si tratta anche di una manovra necessaria perché il...

... ma peril negazionismo. 'Bisogna sempre contestualizzare . Faccio un esempio: puntare solo sulla leva economica per la riqualificazione energetica per unmedio non è molto ...... Calais a Dover in 37 minuti) 1917 - Sir Thomas Whyte introduce la prima tassa sulin ... In questo clima matura un piano per far cadere il governo eil potere di Benito Mussolini. ...Nelle intercettazioni lo chiamano con rabbia 'minchia di cittadinanza', perché ilha messo ... che lavora sistematicamente per radere al suolo o quantomenoi più validi strumenti ...

Rieti, reddito di cittadinanza: arriva la sospensione per 374 famiglie reatine ilmessaggero.it

È scontro sul reddito di cittadinanza, la misura simbolo del Movimento 5 Stelle fortemente ridimensionata dal governo di Giorgia Meloni. La ...Mentre l’Inps eroga l’ultima mensilità oggi in Calabria arrivano i protagonisti dell’avvento del popolare sussidio: Conte e Tridico ...