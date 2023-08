Riaperta la Via dell’Amore delle Cinque Terre

(Di martedì 1 agosto 2023) Riapre dopo i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione la Via. Meta di viaggio anche per l’estate 2023, essa collega i borghi di Riomaggiore e Manarola, ed è parte di un più ampio percorso, cioè del Sentiero Azzurro, che da Monterosso arriva a Manarola collegando iborghi

Polizia e ambulanze a Cologno L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 inPapa Giovanni XXIII ... ma poco dopo le 19 è stata. Gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ...QuindiVolturno saràal traffico". L'ing Alessandro Baronchelli si è assunto prima della pensione di terminare l'intervento di rifacimento del ponte danneggiato e nel suo ruolo di ......guarda a ponente la sua coeva cattedrale è meta di viaggiatori da quando il sindaco la ha... Leggi Anche Reddito di cittadinanza, lo stop comunicatosms a 169mila famiglie. Per la metà di ...Poco più avanti, verso il semaforo la merceria ha riaperto, così come il negozio di computer che sulla porta ha esposto un cartello fotografico per fare vedere fin dove era arrivata l’acqua. Anche lì ...Ieri sono iniziati gli interventi di preparazione, mentre oggi parte il cantiere per realizzare l’intervento. I commercianti della zona: "Lavori da fare, ma le tempistiche spaventano. Paura per la ria ...