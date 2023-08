Reperibilità sul lavoro | devono pagarti il danno biologico | Quanti soldi devi avere

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 1 agosto 2023) Cosa succede qualora vengano richiesti al lavoratore un numero eccessivo di turni di? La Cassazione si è chiaramente espressa a tal proposito, sciogliendo ogni dubbio Certamente nel corso dei propri turni dioccorre dare il massimo, operare con concentrazione e determinazione per raggiungere gli obiettivi che l’azienda ed il datore disi sono prefissati. Ciò però non deve andare a discapito del riposo, ovvero del tempo che deve essere dedicato al recupero delle energie per poter poi riprendere a lavorare con la giusta ‘carica’. Si tratta di un aspetto della vita di ogni lavoratore che deve essere tenuto in considerazione e la cui valenza è equivalente al monte ore settimanalmente dedicate all’attività lavorativa. Cosa rischia un datore diper eccesso di turni di ...