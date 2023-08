Renzi | Ridare ruolo di arbitro a cittadini con elezione diretta Presidente del Consiglio

(Di martedì 1 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 “Sono 9 mesi che tutti chiacchierano e poi questo Parlamento non è messo in condizione di lavorare. Io ho pensato di firmare una proposta di legge di revisione costituzionale che dice che ildello scegliete voi. Se ildelha un impedimento permanente allora si va a votare. Basta giochi di palazzo, ridiamo ildial cittadino. ”, le parole di Matteo, leader di Italia Viva, a margine di una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

