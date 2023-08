Renzi | Non usare discorso Mattarella per interferire su dibattito Commissione inchiesta

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 agosto 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 agosto 2023 “Il nostro obiettivo non è la presidenza delladisul Covid. Il nostro obiettivo è raccontare la verità. Perché sono entrati soldati russi in Italia? Perché si sono comprati i banchi a rotelle? Ci sono temi su cui serve fare chiarezza per una prossima volta. Una fase di emergenza può succedere di nuovo. Su questi argomenti sarebbe affascinante poter discutere. Chi ha pura della verità?”, le parole di Matteo, leader di Italia Viva, a margine di una conferenza stampa presso la Sala Nassirya del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev