Renzi | «Le cene al Twiga? Non mi importa dove vanno a mangiare Bonifazi e Richetti»

replica a Calenda "Su cosa pensa Calenda è giusto chiedere a Calenda, anche se lui spesso si ... Chi immagina di imbastire una polemica sulle, è la stagione 1 del grillismo. Parafrasando ..."Inopportune leal Twiga Non mi interessa dove va a cena Bonifazi, né dove va Richetti. Mi ... mi importa quello che fanno in Aula", continuarispondendo a una domanda sulla vicenda del ......e Calenda. Ed è proprio il partito dell'ex ministro a prendere le distanze bollando come "inopportune" le presenze degli esponenti di Iv con la Santanchè "Per quanto concerne lecon la ...(Adnkronos) – “La nostra proposta di legge per l’elezione diretta del presidente del Consiglio, eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al voto per le politiche, con potere di nomina ...Il leader di Iv Matteo Renzi presenta in Senato una pdl - di quattro articoli - di revisione costituzionale per l'elezione diretta del presidente del consiglio. «Il presidente del consiglio - spiega R ...