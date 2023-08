Renato Sanches si avvicina alla Roma | il segnale durante Psg - Inter

ROMA - In un momento così delicato del calciomercato conta tutto, ogni mossa rappresenta un indizio. Ecco perché fa rumore anche un'assenza nell'undici titolare, come quellanella partita del Psg contro l'Inter . Luis Enrique, che ha allenato la Roma nella stagione 2011/2012, ha lasciato fuori dalla formazione iniziale il centrocampista ...Continua la tournée del Paris Saint Germain in Giappone. Il club francese affronta l'Inter in amichevole eparte dalla panchina. Il centrocampista portoghese non aveva giocato neanche un minuto nel test precedente contro il Cerezo Osaka. Non rientra nei piani di Luis Enrique e l'accordo con ...... Simone Inzaghi testa la nuova coppia d'attacco Lautaro - Thuram contro Skriniar , mentre l'altro grande ex Hakimi dovrebbe partire dalla panchina con Verratti, Fabian Ruiz,e Neymar. ...La Roma si avvicina alla chiusura dell'affare Renato Sanches, pronto alla panchina nel match amichevole tra PSG ed Inter ...La Roma sta per chiudere per Renato Sanches, centrocampista del Paris Saint-Germain: formula e cifre dell'affare ...