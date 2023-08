Reddito di cittadinanza | un compromesso costoso ma fondamentale Soprattutto sul piano simbolico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Avevo scritto anni fa della delusione dell’elettore di sinistra e di quella forse ancor maggiore dell’elettore Cinque Stelle per la nascita del Governo gialloverde Conte I. Avevo e ho (a distanza di anni) mille dubbi, ma anche la consapevolezza che le motivazioni del M5S – dato il quadro politico dell’epoca – erano sensate. Davanti al niet del centro-sinistra e in particolare del Pd, non c’erano alternative, dopo le politiche del 2018, a un governo di larghe intese (il solito carrozzone) oppure a un governo tra Cinque Stelle e avversari storici ed esecrati. Non c’era alcuna possibilità che si tornasse alle elezioni, e non si può biasimare il presidente della Repubblica, titolare del potere di sciogliere le camere, per questo. Insomma, il M5S si trovò di fatto costretto, per non gettare alle ortiche ciò che aveva capitalizzato nelle urne, a stipulare il celebre contratto di governo con ...