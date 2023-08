Reddito di cittadinanza | tensioni dopo la sospensione | l’Inps prepara altri 80 mila sms

(Di martedì 1 agosto 2023) La scadenza di fine agosto. L’istituto: per alcuni previste proroghe. In pochi al sit-in di Napoli

Sono 2.850 i nuclei che lo percepiscono in provincia (5.554 persone). Lo stop scatta da subito per i cosiddetti "occupabili" che hanno percepito sette mensilità (in media 535 euro) nell'arco del 2023Con luglio finisce il pagamento del sussidio e qualcuno ha già ricevuto l'sms inviato dall'Inps per comunicare la sospensione dell'erogazioneIl messaggio non lascia margine a molte interpretazioni a chi lo ha ricevuto:disospeso o, nella migliore delle ipotesi, rimodulato al ribasso. Una notizia che può risultare ...

Reddito di cittadinanza sospeso, opposizioni: "Macelleria sociale, governo in Aula" Adnkronos

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si dimostra ottimista riguardo al governo e alle misure adottate, soprattutto riguardo alla rimodulazione del Reddito di Cittadinanza. In un’intervista a Fox ...«Il Pd era contro il sussidio. La commissione su Tridico Serve a verificare i controlli» ...