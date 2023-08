Reddito di cittadinanza sospeso | ultime notizie per il 2023 | le nuove misure

MILANO " Lo stop aldicomunicato via sms dall'Inps a 160 mila famiglie semina preoccupazione da Nord a Sud tra le famiglie che a partire da agosto cesseranno di incassare il sussidio. Ma in questi ...A maggior ragione se i suoi finti segnali di attenzione arrivano a pochi giorni dalla cancellazione deldi. Intanto dalla Regione in questi anni non ci sono state iniziative ...Ildida oggi, 1 agosto 2023, è stato sospeso a 169mila famiglie. La comunicazione è arrivata via sms nei giorni scorsi dall'Inps che, quasi contestualmente, ha diffuso una nota per ...

Reddito di cittadinanza sospeso, come ottenere di nuovo il sussidio Cos'è l'assegno di inclusione A chi spet ilmessaggero.it

Dopo il sindaco Massimiliano Presciutti al vertice regionale delle Autonomie locali italiane ad alzare la voce è anche Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, evidenziando che «oggi i Comuni so ...E giunse il giorno della decapitazione del Reddito di cittadinanza. Una decisione annunciata dal centrodestra fin dalla stesura del programma con cui i partiti della coalizione si sono presentati alle ...