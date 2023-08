Reddito di cittadinanza sospeso | ultime notizie per il 2023 | le nuove misure

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Ildida oggi, 1 agosto, è statoa 169mila famiglie. La comunicazione è arrivata via sms nei giorni scorsi dall'Inps che, quasi contestualmente, ha diffuso una nota per far conoscere lenate per superare" la stretta al sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta. "Si tratta didestinate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro", si legge. In particolare, i due nuovi strumenti che vengono attivati in base ai bisogni e alle possibilità di ciascuno sono: Supporto alla formazione e al lavoro e Assegno di inclusione. Il ...