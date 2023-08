Reddito di cittadinanza | il ministero del Lavoro esorta le «159 mila famiglie a rivolgersi ai centri per l’impiego»

(Di martedì 1 agosto 2023) La fase di transizione è già iniziata per chi, in questi anni, ha potuto contare suldie, a fine luglio, si è visto recapitare l’sms che informava della sospensione del sussidio. Oggi, primo agosto, attraverso un comunicato, ildel, invita a «aiperi 159nuclei con componenti in età dacompresa fra i 18 e i 59 anni che hanno ricevuto la notifica della sospensione deldi». Mentre le altre 88considerate «fragili», sono già state «avviate alla valutazione dei servizi sociali». Il governo preme affinché si rivelino efficaci i due strumenti a sostegno di chi ...

Ma quale 'bomba sociale'. Forse la sinistra che continua a lanciare l'allarme ci sperava pure, ma non è esploso proprio nulla. A Napoli i percettori deldihanno di fatto disertato la piazza. Tanto che alla protesta organizzata da Potere al Popolo fuori dagli uffici dell'Inps, i manifestanti si potevano contare. È stata fallimento.Un intervento di critica a 360 gradi dal colpo di spugna aldial Pnrr i cui ha smascherato i ritardi e "l'incapacità dell'esecutivo a gestire il più imponente piano di ...

Nel pomeriggio vertice a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, sul tema del reddito di cittadinanza. Vi hanno preso parte con l'assessorato alle Politiche Sociali, il capo di ..."Le associazioni firmatarie, nel chiedere la convocazione di un incontro urgente - continuano nella nota - si dicono fortemente preoccupati per le pesanti ...