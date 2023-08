Reddito di cittadinanza | De Masi | “Dal governo attacco agli ultimi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 agosto 2023) Ildiè stato sospeso per migliaia di famiglie. Domenico De, sociologo del Lavoro, rischiamo una rivolta sociale? “La guerra che Giorgia Meloni ha sferrato contro i poveri – daldial salario minimo – avrebbe potuto far immaginare una protesta anche più corposa e invece non abbiamo avuto la reazione che hanno avuto per esempio i francesi. E questo è dovuto al fatto che purtroppo il proletariato e il sottoproletariato non ha più un partito di riferimento preciso che lo educhi, che lo guidi, che lo organizzi e che lo animi. E quindi le reazioni sono più spontanee che non organizzate e dunque meno efficaci”. Protestano i sindaci sui quali sembra sia stato scaricato il fardello della povertà. “Quello che sta facendo questoè tutto ...