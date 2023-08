Reddito di cittadinanza | Conte | “Il Governo faccia un passo indietro”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 agosto 2023) “Da mesi lanciamo l’allarme per il rischio di un disastro sociale. Fra novembre e dicembre abbiamo girato l’Italia da Nord a Sud per mostrare a Giorgia Meloni che in Italia ci sono tante persone finite in condizioni di gravi difficoltà. Non per colpa loro, non perché divanisti o scansafatiche. Nulla da fare”. È quanto afferma in un post su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe, a proposito del taglio deldi. “Adesso la situazione è questa – aggiunge-: difficoltà enormi sui territori, per i sindaci e per i servizi sociali dei Comuni su cui Meloni, con un sms dell’Inps, ha scaricato le difficoltà di tante famiglie che da un giorno all’altro si trovano senza nessuna alternativa: senza sostegni, senza i preannunciati corsi di formazione o riqualificazione, senza nessuna prospettiva ...