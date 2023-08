Reddito di cittadinanza 2023 | 486k nuclei percettori in Italia | il 20 | 7% in Campania e il 17 | 5% in Sicilia | in arrivo altri 80k sms di stop dall' Inps

Ildi'Non mi spetta perché ho un contratto a tempo indeterminato e una casa di proprietà che comprai qualche anno fa. Molto carina anche se in un quartiere brutto di Torino'. ...Il tema è quello del momento: ildie il suo stop a quasi 170mila famiglie in tutta Italia. Il giornalista esperto di politica italiana, interrogato proprio sull'argomento, ...L'Alleanza contro la povertà in Italia esprime 'preoccupazione per la situazione che si sta determinando a seguito della sospensione dell'erogazione deldiper circa 160mila famiglie, a partire dal mese di agosto'. Si avvia dalle prossime settimane 'una fase nuova', nella quale 'famiglie e persone che vivono in una condizione di ...Immediate misure per sopperire alla sospensione del reddito di cittadinanza in Sicilia. E’ la presa di posizione della Cisl Palermo Trapani che mostra una certa preoccupazione sugli effetti sociali ch ...Sono arrivati alla spicciolata, ieri mattina, agli sportelli di patronati, Caf, Inps, centri per l'impiego e servizi sociali del Comune, per avere delucidazioni sul proprio futuro da ...