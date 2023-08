Reddito cittadinanza | “pacchia finita” | in corso indagini

(Di martedì 1 agosto 2023)di, inlein tutte le regioni sui mancati controlli: gli ultimi aggiornamenti del caso La Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti ha avviato le primesui mancati controlli in merito aldi. Una collaborazione che vede come protagonisti anche tutte le procure regionali, le stesse che stanno continuando a ricevere informazioni e documenti sui casi di percettori che hanno avuto, in maniera illecita, il sussidio dallo Stato in tutti questi anni. A quanto pare l’Inps, quando era gestita da Pasquale Tridico, non avrebbe omesso di fare i controlli tendendo a favorire una distribuzione più ampia di sostegno economico per cercare di “sostenere” la crescita del Movimento 5 Stelle nei ...

La Procura regionale del Lazio della Corte dei Conti, insieme a tutte le procure regionali, sta acquisendo informazioni e documenti su singoli casi di percettori illeciti deldi. Un seguito rispetto all'esposto, datato novembre 2022, in cui veniva ipotizzata un'erogazione a pioggia delper una sorta di 'voto di scambio, pagato con i soldi ...Ildiè stato cancellato ma le polemiche continuano. Ora alle notizie sui 'furbetti', che lo percepivano senza averne diritto, si affiancano quelle sui disordini conseguenti alla ...Lo stop deldicolpisce gli oziosi. Quanti, cioè, pur potendo, non si attivano nella ricerca del posto di lavoro, né sono in carico ai centri per l'impiego (Gol, per esempio) o attivi in ...

Per raccontare l’aria che tira, l’ex sindaca e attuale deputata del M5S, Chiara Appendino, parte da ciò che stanno passando i suoi ex colleghi: “Con quegli sms sul Reddito di cittadinanza, il governo ...L’Inps ha già comunicato a 160mila famiglie che il loro reddito di cittadinanza sarà sospeso. La stima è che nelle prossime settimane altri 80mila nuclei riceveranno lo stesso sms. Per gli occupabili ...