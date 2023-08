Reddito cittadinanza | Jannotti Pecci all’Adnkronos | Tanti in nero o al servizio della criminalità

(Di martedì 1 agosto 2023) “La verità è che c’era una vastissima area di coloro che prendevano ile che lavorava ino operava ale che quindi scientemente sceglievano di non cercare un lavoro regolare”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente dell’Unione industriali di Napoli, Costanzo, sulla sospensione deldi. “La comunicazione via sms può essere discutibile, trattandosi di persone si poteva accompagnare a una comunicazione più tradizionale e meno spersonalizzante”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente dell’Unione industriali di Napoli, Costanzo, sulla comunicazione via smssospensione del ...

Una transizione che continua a essere caotica quella dello stop aldi. Dopo le proteste degli assistenti sociali (che lamentano un aumento degli accessi negli uffici comunali del 50%), e le criticità sollevate dall'associazione nazionale dei ...AGI/Vista - "Diciamo che siccome è già abbastanza caldo, sarebbe bene e ragionevole che non ci fossero incendi di altro genere nel Paese. Sarebbe bene che non scoppiassero altre bombe sociali. Inviare ...Le storie al sit - in di Napoli Ildiè valso la candela della perdita dell'innocenza Difficile dirlo, ma l'avversione di cui è stato fatto oggetto farebbe pensare di sì: dalla ...

Reddito di cittadinanza, il ministero: '159mila famiglie si rivolgano ai centri di impiego' Agenzia ANSA

Il reddito di cittadinanza cambia. Dopo la sospensione per le famiglie che non ne avevano più diritto, si apre un doppio percorso per coloro che rimangono esclusi dall'attuale ...