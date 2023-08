Reazione a Catena | le Tre e Lode eliminate da ex concorrenti | la vincita

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 1 agosto 2023) Il mese di agosto diè partito con ben due novità che hanno spiazzato i fan di questa trasmissione condotta da Marco Liorni. La prima riguarda l'eliminazione delle Tre e, mentre la seconda è legata ad una nuova vittoria! Il ritorno degli ex campioni aPer Chiara, Marianna e Lauretta è giunto il momento di salutare Napoli e fare ritorno a nord, precisamente a Ferrara. La loro è stata una lunga avventura, costellata di trionfi e applausi. A interrompere quello che sembrava essere il loro dominio incontrastato, sono stati tre ragazzi provenienti da Livorno. Marco, Simone e Mario, chiamati ‘Dai e Dai'. ‘Ci siamo allenati tanto per essere qua' ha detto un concorrente nello spiegare il motivo della scelta del soprannome. Per questi tre ragazzi si tratta della seconda ...