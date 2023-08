Reazione a catena | imbarazzo e risate in studio per il doppio senso a luci rosse | “C’è chi l’infila…”

(Di martedì 1 agosto 2023) Si sa che quando ridere è sconveniente l’istinto a lasciarsi andare ad una fragorosa diventa ancora più forte. È quanto accaduto anella puntata del 31 luglio, quando unha messo a dura prova l’autocontrollo dei concorrenti. Nel gioco “Quattro per una” del game show di Rai 1 Marco Liorni ha snocciolato, uno alla volta, gli indizi che portavano alla parola da indovinare. Indizi che però si prestavano benissimo a interpretazioni piccanti. “Può essere semplice” ha esordito il conduttore, prima di proseguire con il secondo e terzo suggerimento che nell’ordine erano: “C’è chi l’infila e c’è chi l’appoggia“, “Si piega ma non si spezza“. Le due squadre protagoniste hanno tentato, invano, di trattenere le. Dapprima i loro volti hanno assunto espressioni poco naturali per ...

Nell'ultimo episodio diandato in onda , è andato in scena un fuoriprogramma simpatico che ha suscitato risate e curiosità sia tra i presenti in studio (compreso il presentatore) che tra quelli a casa. ...Una persona calpesta la coda di un cane che, per, lo morde. In tal caso il proprietario non deve risarcire nulla poiché sussiste il caso fortuito. Un cane, stretto alla, ringhia ...Siparietto divertente, ma anche piccante, nella puntata di ieri di. Nel corso della serata di lunedì 31 luglio 2023 risate in studio per il game show del preserale condotto da Marco Liorni di fronte a un doppio senso ai limiti del comico. Durante ...

Reazione a catena, il doppio senso a luci rosse è imbarazzante: cosa è successo leggo.it

Doppio senso hot durante l'ultima puntata di 'Reazione a Catena'. Il presentatore Marco Liorni ha letto una domanda che ha divertito tutti.Momenti di imbarazzo nel corso di Reazione a catena, il game show di Rai 1 in onda nel pomeriggio di lunedì 31 luglio, a causa di una domanda che conteneva un doppio senso a luci rosse, che ha ...