Rdc | Tridico non ci sta ed attacca ancora il governo

Leggi su notizie

(Di martedì 1 agosto 2023) In merito alla questione relativa al Reddito di Cittadinanza l’ex presidente dell’Inps, Pasquale, ha rilasciato una intervista ai microfoni del ‘Quotidiano Nazionale’ dove hatoilNessun passo indietro da parte di Pasqualeche punta nuovamente il dito contro il. Ovviamente l’argomento principale è sempre lo stesso e non è affatto cambiato: ovvero la sospensione del reddito di cittadinanza nei confronti di più di 161mila famiglie. Le stesse che, pochi giorni fa, hanno ricevuto un sms da parte dell’Inps in cui è stato detto loro che non avrebbero più potuto usufruire del sussidio da parte dello Stato. Lo stesso che era stato fortemente voluto, da parte del Movimento 5 Stelle, quattro anni fa. Proprio l’ex numero uno dell’Inps ha voluto ...