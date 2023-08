Mi auguro che vengano presi provvedimenti al più". Entrando nel merito, Decaro aveva ... per continuare a percepire ilfino a dicembre. C'è tempo fino a ottobre per la presa in carico. Noi ...Incontro con le regioni, piattaforma operativa dal 1 settembre. La ministra del Lavoro Calderone in Aula al Senato giovediPotrebbe arrivare, dopo un passaggio alla Conferenza Stato - Regioni, il decreto che definirà i criteri per i corsi di formazione che consentiranno ai cosiddetti occupabili di passare dal Reddito di Cittadinanza ...

Rdc, presto un decreto sui corsi di formazione per lavoro - Ultima ... Agenzia ANSA

Incontro con le regioni, piattaforma operativa dal 1 settembre. La ministra del Lavoro Calderone in Aula al Senato giovedi (ANSA) ...Potrebbe arrivare presto, dopo un passaggio alla Conferenza Stato-Regioni, il decreto che definirà i criteri per i corsi di formazione che consentiranno ai cosiddetti occupabili di passare dal Reddito ...