(Di martedì 1 agosto 2023) "Il governo non è privo di attenzione rispetto a quelle che saranno lenella sospensione dell'erogazione" del Reddito di cittadinanza. "Ci ripromettiamo di monitorare la situazione e vedere ...

... anche a prescindere dal sollievo che dava o che può dare il Reddito di cittadinanza, sono qualcosa che il governo tiene sotto attenzione - ha aggiunto- . La responsabilità diffusa ...

Rdc, Piantedosi ottimista: "Non temo ricadute sull'ordine pubblico ... Il Sole 24 ORE

"Credo che il primo giorno di paventate turbolenze" per la sospensione del Reddito di cittadinanza "sia stato molto eloquente. Ovviamente credo che sia responsabilità di tutti non soffiare sul fuoco", ...Reddito di cittadinanza - Sono una cinquantina i manifestanti davanti alla sede dell'Inps di via Nizza, a Roma, che chiedono la reintroduzione del reddito di cittadinanza. «Finitela con ...