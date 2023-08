Rdc | l’assessore Trapanese | “La confusione crea tensione sociale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“I Centri per l’impiego della Campania hanno comunicato, attraverso un volantino affisso presso le loro sedi, di non avere il compito di segnalare ai Comuni quanti – fra i cosiddetti “occupabili” beneficiari del RdC – si trovino in condizioni di particolare disagio per la conseguente presa in carico da parte dei servizi sociali. E’ necessario ribadire con forza però, che nemmeno i servizi sociali sono autorizzati e tantomeno hanno gli strumenti per valutare chi, tra gli ‘occupabili’, ha ancora diritto al reddito di cittadinanza per questioni di fragilità. Il ministero non ha ancora fornito ai Comuni le linee guida per la definizione delle fragilità per i cosiddetti ‘occupabili'”. Lo sottolinea, in una nota, l‘assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca. “Nel clima die ...