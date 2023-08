Rdc | Foti punta dito contro le opposizioni | “Vogliono il caos”

Leggi su notizie

(Di martedì 1 agosto 2023) In merito alla questione del ‘Reddi Cittadinanza’ che è stato sospeso per determinate famiglie, Tommasoha rilasciato una intervista al ‘Corriere della Sera’ dove si è soffermato su alcuni punti importanti La sospensione del Reddi cittadinanza, voluto fortemente dal governo Meloni, sta creando non pochi problemi. In particolar modo a quasi 161mila famiglie nel nostro Paese che hanno ricevuto un sms dall’Inps in cui veniva specificato che non avrebbero più potuto ricevere il sussidio da parte dello Stato. Non sono mancati attimi di panico e proteste (soprattutto nel napoletano) dove moltissimi cittadini si sono recati sotto le sedi dell’Inps alla ricerca di spiegazioni in merito. A dire il vero non c’è nulla da spiegare visto che il governo è stato fin troppo chiaro su come agire e che, come riportato in passato, avrebbe ...