Raw 31 07 2023 Next stop…SummerSlam 2023

(Di martedì 1 agosto 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Toyota Center di Houston, Texas. Lo show inizia con Logan Paul che da il benvenuto ai fan presenti, dice che è a Houston per Ricochet, e anche la scorsa settimana voleva mettere in luce la grande atleticità del medesimo per avere una maggiore importanza sul match. Ma non ha potuto farlo per la reazione di Ricochet, quindi quando lo sconfiggerà a SummerSlam diventerà il match più virale della storia della WWE. Ricochet lo raggiunge sul ring e gli fa capire come sia ormai entrato nella sua testa, non è quel bravo ragazzo che vuol far credere e non riuscirà a ingannare i fan della WWE. Lo rispetta sia come superstar che come showman. Ciò viene ricambiato anche da Logan anche a parole. Poi sempre Logan dice che Ricochet è stato uno dei migliori della WWE, è riuscito a far diventare virale quello che hanno ...